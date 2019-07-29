УФАС начало внеплановые выездные проверки группы компаний «Дилижанс» и «Автокомбината» Экономика

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области начало внеплановые выездные проверки четырех частных перевозчиков — «Компания «Дилижанс», «Корпорация «Дилижанс», «Транспортная компания «Дилижанс» и «Автокомбинат» — после повышения ими стоимости проезда на обслуживаемых маршрутах общественного транспорта в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в сообщении, распространенном пресс-службой регионального антимонопольного ведомства, в настоящее время осуществляется сбор информации и документов, которые позволят сделать вывод о наличии или отсутствии в их действиях признаков картельного сговора.

Внеплановые проверки организованы по результатам обращений граждан и администрации Пензы, а также поступивших из областной прокуратуры сведений.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в отношении других перевозчиков, которые в июне 2019 года заявили о намерении повысить стоимость проезда, проводятся документарные проверки.

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Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Компания «Дилижанс», ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «Транспортная компания «Дилижанс» и ООО «Автокомбинат» зарегистрированы по одному адресу: Пенза, улица Литвинова, 20.

Генеральным директором ООО «Автокомбинат» является Александр Пучков, учредителем — Вячеслав Джураев. Организация обслуживает маршруты автобусов малого класса №№6, 17, 39, 71, 75 и 80.

Учредителями ООО «Компания «Дилижанс» (обслуживает маршруты №№1, 1Т, 2А, 5К, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 77, 85 и 93), а также ООО «Корпорация «Дилижанс» (маршруты №66 и №70) являются Олег Тюгаев и Олег Фомин; ООО «Транспортная компания «Дилижанс» (№73 и №82С) — Андрей Фомин, который также занимает должность генерального директора в этих трех организациях и является депутатом Пензенской городской думы шестого созыва от партии «Единая Россия».

Данные перевозчики 8 июля увеличили стоимость проезда: в автобусах — с 21 до 23 рублей, в маршрутках — с 23 до 27 рублей.