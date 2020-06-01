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На крупных пензенских предприятиях начались сокращения — губернатор

11:56 | 01.06.2020 | Экономика

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Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Крупные предприятия, работающие на территории Пензенской области, начали сокращать работников на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

На крупных пензенских предприятиях начались сокращения — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть данные, что крупные предприятия стали понемногу сокращать своих сотрудников. [...] Используя вот это вот непростое время, под эту ситуацию «подныривают» и начинают сокращать», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 1 июня.

Глава региона отметил, что «это недопустимо».

Вместе с тем Иван Белозерцев признал, что «бизнес идет на сокращения тоже не от хорошей жизни».

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Помимо этого, в ходе совещания губернатор обратил внимание на факты теневой занятости, в частности, в сфере торговли, которые вскрылись при обращении граждан за пособиями по безработице.

По мнению губернатора, это свидетельствует о том, что власти региона «недорабатывали в предыдущие годы».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 14 июня предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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