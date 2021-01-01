Бюджет Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов принят в первом чтении Экономика

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области большинством голосов приняли в первом чтении проект закона о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ходе 36-й очередной сессии, которая состоялась в режиме видеоконференции в пятницу, 20 ноября.

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В качестве докладчика по данному вопросу выступила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара.

«Общий объем доходов планируется на 2021 год 57,4 млрд. рублей, или со снижением к оценке 2020 года 11,7 млрд. рублей; на 2022 год — 57,7 млрд. рублей; на 2023 год — 59,6 млрд. рублей», — сказала она.

По ее словам, проект бюджета сформирован с профицитом на 2021 год в размере 1,2 млрд. рублей, на 2022 — около 400 млн. рублей, на 2023 — примерно 500 млн. рублей.

Марина Забара сообщила, что на первоочередные и социально значимые обязательства в предстоящие три года планируется направить 41,2 млрд., 39,2 млрд. и 40,5 млрд. рублей соответственно.

«Основную долю здесь, конечно, занимают расходы на оплату труда работников бюджетной сферы. На 2021 год они запланированы в объеме 19 млрд. рублей, на 2022 и 2023 годы — 20,2 млрд. и 21,2 млрд. рублей соответственно», — уточнила врио замминистра.

Она добавила, что расходы на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2021 год предусмотрены с дефицитом в размере 940 млн. рублей — в объеме 3,9 млрд. рублей при расчетной потребности 4,8 млрд. рублей; на 2022 и 2023 годы заложено 4,8 млрд. и 4,9 млрд. рублей соответственно.

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«В области государственной поддержки агропромышленного комплекса расходы составят 1 млрд. 369 млн. рублей [в 2021 году], на 2022 год [предусмотрено] 1 млрд. 560 млн. рублей, на 2023 год — также 1 млрд. 560 млн. рублей», — отметила Марина Забара.

Она уточнила, что на господдержку малого и среднего предпринимательства намечено направить 490 млн., 214 млн. и 307 млн. рублей соответственно.

«На начало 2021 года государственный долг Пензенской области прогнозируется в размере 20 млрд. рублей, или не более 54,7% от ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов. Долг по коммерческим кредитам на 1 января ожидается в объеме 11 млрд. рублей, или не более 29% от налоговых и неналоговых доходов. Параметры общего государственного долга не превысят ограничения, установленного соглашением с Минфином Российской Федерации: на уровне 55% по общему государственному долгу и 33% по коммерческому», — сказала врио замминистра.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, при подготовке проекта бюджета удалось сохранить его социальную направленность — на выполнение соответствующих обязательств региона будет направлено 67% расходов.

«Конечно, без внимания не останется и поддержка реальной экономики», — отметил он.

После этого вопрос был вынесен на голосование.

«29 — «за», два — «против», воздержался один», — объявил результаты Валерий Лидин.