Банк «Авангард» будет принимать плату за питание в пензенских школах №77 и №58 Образование

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Банк «Авангард» начнет принимать плату за питание учащихся без комиссии в пензенских школах №77 и №58 в I квартале 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«В школе №77 сейчас 1 тыс. 800 учащихся. Он [директор учреждения Юрий Прошкин] сам организует питание, у него нет какой-то компании. Важно, что там компактно в основном проживают люди», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, «Авангард», который является новым игроком на рынке школьного питания в Пензе, рассматривает эти условия как хорошую возможность продемонстрировать преимущества соответствующей банковской программы и заработать определенный авторитет.

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Виктор Кувайцев добавил, что также пилотный проект будет реализован в школе №58, где пока не решен вопрос с директором после перехода Юрия Щеглова на работу в Земетчинский район.

«Проект сейчас мы запускаем, чтобы появившийся опыт — а это I квартал следующего года — нам дал возможность принять для себя решение [о его реализации в других школах]», — сказал мэр Пензы.

Он отметил, что конкуренция поможет нормализовать ситуацию со взиманием платежей за школьное питание.

С 2013 года в Пензе реализуется проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «Арцис».

В его рамках прием денежных средств на оплату питания учащихся осуществлялся, в частности, с помощью терминалов ООО «Пензаплат» и банка «Кузнецкий» — в 57 и 28 школах соответственно.

С 15 октября 2017 года начали действовать новые тарифы на пополнение карт. «Пензаплат» и банк «Кузнецкий» установили комиссию за пополнение карт через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей, что вызвало широкий общественный резонанс.

С 20 ноября «Кузнецкий» приостановил прием платежей через терминалы, а «Пензаплат» с 23 ноября отменил комиссию до пересмотра условий работы системы.