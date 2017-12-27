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В Пензе с 1 января изменят правила внесения денег на питание через терминалы в школах

18:27 | 27.12.2017 | Образование

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Подпункт о беспроцентном пополнении лицевого счета карты «Электронная школа» через платежные терминалы, установленные в образовательных организациях Пензы, будет исключен из публичной оферты с 1 января 2018 года с согласия родителей учащихся. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор МУП «Арцис» Юрий Анфалов.

В Пензе с 1 января изменят правила внесения денег на питание через терминалы в школах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период с 18 по 25 декабря совместно с управлением образования [Пензы] проведен опрос родителей и законных представителей обучающихся на предмет согласия с внесением изменений в правила работы системы «Электронная школа». Итоги подведены 26 декабря», — сказал собеседник агентства, отметив, что в целом было получено мнение 90% родительской общественности.

Он уточнил, что 23 тыс. 126 человек — 67% от числа опрошенных — дали свое согласие на корректировку правил работы системы, а еще 11 тыс. 303 — 33% — высказались против.

«С правилами в новой редакции можно будет ознакомиться на сайте системы «Электронная школа», — добавил Юрий Анфалов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2013 года в Пензе реализуется проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «Арцис».

С 15 октября 2017 года начали действовать новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках проекта. В частности, ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») и банк «Кузнецкий» установили комиссию за пополнение карт через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей.

Прокуратура сочла это нарушением, так как в заключаемых с родителями договорах есть условие о беспроцентном пополнении лицевого счета карты в терминалах.

20 ноября банк «Кузнецкий» приостановил прием платежей через терминалы, а «Пензаплат» перестал взимать комиссию с 23 ноября.

19 декабря стало известно, что управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении закона «О защите конкуренции» после одновременного введения комиссии компанией «Пензаплат» и банком «Кузнецкий». Его рассмотрение назначено на 1 февраля.
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