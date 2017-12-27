Сбербанк пересмотрел условия приема денег в счет оплаты питания школьников в Пензе Образование

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Сбербанк отменил комиссию, которая ранее взималась при приеме денежных средств в счет оплаты питания школьников в Пензе, с минувшего вторника, 26 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор МУП «Арцис» Юрий Анфалов.

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Он уточнил, что пополнить соответствующий счет без комиссии теперь можно через интернет-банк, с помощью услуги «Автоплатеж», а также в терминалах — при использовании карты Сбербанка или наличных.

«При оплате в отделениях банка через менеджеров комиссия остается без изменений», — отметил собеседник агентства.

Согласно имеющимся данным, ранее при внесении наличных через банкоматы Сбербанка комиссия составляла 3% от суммы платежа, при использовании услуги «Автоплатеж», системы «Сбербанк онлайн» или при оплате картой в банкомате — 1%.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2013 года в Пензе реализуется проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «Арцис».

С 15 октября 2017 года начали действовать новые тарифы на пополнение карт, выпущенных в рамках проекта. В частности, ООО «Пензенский платежный центр» («Пензаплат») и банк «Кузнецкий» установили комиссию за пополнение карт через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей.

Прокуратура сочла это нарушением, так как в заключаемых с родителями договорах есть условие о беспроцентном пополнении лицевого счета карты в терминалах.

20 ноября банк «Кузнецкий» приостановил прием платежей через терминалы, а «Пензаплат» перестал взимать комиссию с 23 ноября.

19 декабря стало известно, что управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении закона «О защите конкуренции» после одновременного введения комиссии компанией «Пензаплат» и банком «Кузнецкий». Его рассмотрение назначено на 1 февраля.