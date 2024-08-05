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Для «IT-куба» в Заречном приобретено оборудование почти на 18 млн. рублей

15:01 | 05.08.2024 | Образование

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Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Оборудование стоимостью около 18 млн. рублей приобретено для центра цифрового образования детей «IT-куб», который планируется открыть в Заречном Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Для «IT-куба» в Заречном приобретено оборудование почти на 18 млн. рублей

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Ожидается поставка интерактивных комплексов», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время завершается ремонт кабинета, в котором будут проходить занятия по направлению «Мобильная разработка», закуплена мебель, к концу августа планируется закончить монтаж навигационной системы и элементов фирменного стиля.

«Центр цифрового образования детей «IT-куб» — это новый формат дополнительного образования для ребят, желающих связать свою жизнь с информационными технологиями. Здесь будут проходить занятия по программам, направленным на изучение языков программирования, системного администрирования, разработке мобильных приложений и технологий виртуальной и дополненной реальности, робототехники. На программы планируется зачислить 250 детей. Занятия начнутся 2 сентября», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что «IT-куб» в Заречном станет пятым в области, на данный момент центры цифрового образования открыты в пензенском колледже информационных и промышленных технологий, школах №66 и №65/23 в Пензе, а также в кузнецком колледже электронных технологий.

Ранее в министерстве образования Пензенской области сообщили, что в Заречном «IT-куб» будет располагаться в центре детского технического творчества.

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