В Пензе усилены конструкции поврежденного взрывом дома ЖКХ

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Специалисты компании «Строй-Партнер» установили временные разгрузочные стойки для укрепления конструкций дома №27 на улице Крупской в Пензе, где 10 июня произошел взрыв бытового газа.

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо после того, как жильцы из квартир из левой стороны подъезда заберут необходимые вещи, перекрыть доступ в квартиры, где двери выбило взрывом, чтобы исключить случаи мародерства», — отметил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания на объекте в понедельник, 11 июня.

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин отметил, что всем нуждающимся предоставлена возможность проживания в муниципальном маневренном фонде, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

Жильцы дома вызвали специалиста АО «Метан», когда почувствовали запах газа на лестничной клетке. По предварительным данным, взрыв произошел, когда специалист был на пороге квартиры, то есть до начала работ. Мужчина был госпитализирован и прооперирован.

Пострадавших среди жильцов нет, они были экстренно эвакуированы.

В угловой квартире, где произошел взрыв, выбиты стекла, частично разрушены перегородки. Повреждены соседние квартиры.

В связи с ЧП в Пензе введен режим повышенной готовности. Намечен план по ремонту здания.