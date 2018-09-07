EN
14:28:19 Пятница, 7 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе предстоит разобрать торцевую стену дома, в котором взорвался газ

08:59 | 07.09.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход восстановительных работ в доме №27 на улице Крупской, где после взрыва газа 10 июня были усилены перекрытия, начат разбор кровли, а в ближайшее время специалистам предстоит выполнить демонтаж торцевой стены.

В Пензе предстоит разобрать торцевую стену дома, в котором взорвался газ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря работам по усилению конструкций у подрядчика есть возможность разбирать торцевую стену, сохранив имеющуюся систему отопления», — отметил мэр.

Он призвал активизировать работы на объекте.

Читайте также

На ремонт поврежденного взрывом газа дома в Пензе потребуется около 4 млн. рублей

«Осенний период непредсказуемый, и пока погодные условия еще позволяют, необходимо ускорить темп восстановительных работ, чтобы постараться завершить их раньше заявленного срока», — сказал Виктор Кувайцев.

По данным пресс-службы администрации Пензы, он поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову взять данный вопрос на личный контроль и ежедневно проверять выполнение поставленных задач.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.

Загрузка...
Читайте также
Объявленная в розыск глухонемая пенсионерка нашлась в пензенском баре «Маяк-Техноцелл» готов к запуску новой бумагоделательной машины
Инвестиционный потенциал Пензенской области представлен в Турции Белозерцев поздравил со 100-летием ульяновское училище, которое окончил в 1980 году
Кузнецк на неделю останется без горячей воды Приехавшие на учебу в Пензу студенты из Таджикистана отправятся в колонию за наркотики
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама