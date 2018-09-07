В Пензе предстоит разобрать торцевую стену дома, в котором взорвался газ ЖКХ

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход восстановительных работ в доме №27 на улице Крупской, где после взрыва газа 10 июня были усилены перекрытия, начат разбор кровли, а в ближайшее время специалистам предстоит выполнить демонтаж торцевой стены.

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«Благодаря работам по усилению конструкций у подрядчика есть возможность разбирать торцевую стену, сохранив имеющуюся систему отопления», — отметил мэр.

Он призвал активизировать работы на объекте.

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«Осенний период непредсказуемый, и пока погодные условия еще позволяют, необходимо ускорить темп восстановительных работ, чтобы постараться завершить их раньше заявленного срока», — сказал Виктор Кувайцев.

По данным пресс-службы администрации Пензы, он поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову взять данный вопрос на личный контроль и ежедневно проверять выполнение поставленных задач.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.