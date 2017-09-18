Сын одного из девяти погибших в ДТП под Пензой добился компенсации морального вреда Происшествия

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей взыскана судом с ООО «Вектор-Авто» в пользу мужчины после смерти его отца в результате крупного ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры, произошедшего под Пензой 2 марта 2016 года.

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«В иске мужчина указал, что приговором Бессоновского районного суда Пензенский области от 11 июля 2016 года водитель микроавтобуса признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он, осуществляя пассажирские перевозки, управлял автобусом в момент исполнения им трудовых обязанностей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

Он уточнил, что, по словам истца, смерть отца принесла ему глубокие и нестерпимые нравственные страдания и до настоящего времени он не может смириться с трагедией.

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«Компенсацию за причиненный ему моральный вред он оценивал в 2 млн. рублей. Разрешая спор, суд принял во внимание, что водитель на момент совершения ДТП состоял в трудовых отношениях с ООО «Вектор-Авто». Компания владела транспортным средством на основании договора аренды. Суд пришел к выводу о том, что ООО «Вектор-Авто» несет ответственность за возмещение причиненного вреда», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, так как мужчина не смог обосновать размер компенсации, суд взыскал с ответчика 500 тыс. рублей.

«В настоящее время решение в законную силу не вступило», — отметил представитель суда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем 2 марта 2016 года на 665 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение фуры и микроавтобуса «Mercedes», следовавшего из Пензы в Ульяновск. В результате происшествия погибли 9 человек. В их числе — 20-летняя студентка художественного училища Анастасия Лазарева, 24-летняя беременная пассажирка, женщины 1936, 1958, 1983 годов рождения, а также мужчины 1956, 1970, 1985 и 1990 годов рождения.

Еще три человека — оба водителя и 4-летний мальчик — были госпитализированы. Их состояние после аварии оценивалось как средней степени тяжести.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Впоследствии 29-летний житель Ульяновска, управлявший микроавтобусом «Mercedes», был приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».