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Бывший депутат Госдумы не может назвать едой то, чем кормят детей в пензенской больнице

10:25 | 03.03.2018 | Медицина

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Экс-депутат Госдумы РФ, член Центрального комитета КПРФ, проректор Пензенского государственного университета по трудоустройству и работе с выпускниками Владимир Симагин, который в 2015 году был соперником нынешнего губернатора Ивана Белозерцева на выборах главы региона, подверг резкой критике качество питания в детской больнице.

Бывший депутат Госдумы не может назвать едой то, чем кормят детей в пензенской больнице

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это фотографии того, чем кормят детей в пензенской детской больнице. Едой я это назвать не могу. Говорим о ракетах и лазерах, высокотехнологичном оборудовании и так далее и тому подобное, а сами своих детей, у которых температура под 40, кормим этой гадостью. Даже масла на батон не дают!» — написал он на своей странице в Facebook.

Владимир Симагин задался вопросом о том, как в этой ситуации быть тем, кто приехал лечиться в Пензу из дальних сел и не может дополнить больничное питание едой из дома.

«Позор тем, кто так заботится о своих детях!» — добавил проректор ПГУ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», у Владимира Симагина двое детей — сын 2016 года рождения и дочь, появившаяся на свет в декабре 2017-го.

В 2015 году Владимир Симагин претендовал на пост губернатора Пензенской области. На выборах, состоявшихся 14 сентября, он получил в свою поддержку 52 тыс. 955 голосов, что составило 7,75%. Победу одержал Иван Белозерцев, за которого проголосовало абсолютное большинство избирателей — более 86% при явке в 62%.

В октябре 2017 года Владимир Симагин сменил Сергея Егорова в должности проректора ПГУ, при этом курируемое на данном посту направление было изменено с информационной политики и внешних связей на трудоустройство и работу с выпускниками.
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