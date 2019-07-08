Пострадавшего в конфликте в Чемодановке поставили на ноги — Минздрав Медицина

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Врачи поставили на ноги пострадавшего в ходе конфликта в селе Чемодановка мужчину, который сначала был госпитализирован в пензенскую горбольницу №6 имени Г.А. Захарьина, а затем переведен в областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

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«Его состояние оценивается как удовлетворительное. На прошлой неделе мужчина начал вставать и самостоятельно передвигаться», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в понедельник, 8 июля, пациент был переведен в отделение неврологии, где его ждет курс реабилитации по специально разработанной программе.

«Под контролем врача по лечебной физкультуре выполняется комплекс индивидуально подобранных упражнений — на общее физическое развитие, на укрепление и растяжку мышц, на координацию и равновесие», — добавили в министерстве.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали несколько человек, один из них впоследствии скончался.

На следующий день в селе состоялся массовый народный сход, после которого жители на несколько часов перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».

Вскоре стало известно, что цыганские семьи, проживавшие в Чемодановке и Лопатках, покинули свои дома, бросив скот и птицу.

Расследованием уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка, занимается главное управление СКР. По последним данным, арестованы 28 человек.