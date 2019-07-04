Конфликт в Чемодановке вошел в топ-30 событий в региональной политике Политика

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Конфликт в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого погиб мужчина, часть жителей покинули свои дома, а 28 человек оказались арестованы, вошел в число 30 наиболее заметных событий в региональной политике за июнь 2019 года по версии фонда «Петербургская политика».

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«Волнения с участием цыган в селе Чемодановка Пензенской области [...] показали, помимо прочего, отсутствие у региональных властей языка интерпретации межэтнических столкновений, который подменяется заявлениями о «происках американцев» и «всемирном заговоре», — отмечается в пояснительной записке к составленному фондом рейтингу социально-политической устойчивости регионов, результаты которого представлены в четверг, 4 июля.

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В ней добавляется, что тема противоречий на национальной почве в последние годы максимально вуалируется риторикой, призванной исключить межэтнический компонент из числа упоминаемых в публичном пространстве факторов.

«Однако эта тема остается весьма чувствительной для общественного мнения и экспертного сообщества», — подчеркивается в тексте.

В пояснительной записке уточняется, что этот тезис подтверждает в том числе ухудшение позиций Пензенской области в рейтинге криминогенности за июнь, который был подготовлен Институтом региональных проблем и впервые учитывался в исследовании «Петербургской политики».

В итоге в рейтинге социально-политической устойчивости Пензенская область набрала 7,3 балла, что на 0,4 меньше, чем месяцем ранее.

Регион по-прежнему располагается на последней строчке во второй группе субъектов РФ — с высокой устойчивостью.

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В числе позитивных событий эксперты отметили подписание ряда соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ): с «Газпромом» — об использовании компанией продукции пензенских предприятий, с «Нацпромлизингом» и «Швабе» — о создании ПЭТ/КТ-центра, с «Новапорт Холдингом» — о строительстве нового здания аэровокзала, с АСИ и союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — о кадровом обеспечении промышленного роста.

Кроме того, аналитики приняли во внимание открытие новой свиноводческой площадки группы «Черкизово» и запуск птицефабрики яичного направления на базе КФХ Ивана Кузякова.

К негативным событиям, повлиявшим на рейтинг Пензенской области, отнесены конфликт в Чемодановке, после которого губернатор Иван Белозерцев обвинил Запад в нагнетании обстановки, и отъезд проживавших в Бессоновском районе цыган в другие регионы.

Также на позиции региона повлияла протестная акция, проведенная в Пензе движением «Левый фронт».

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Помимо этого, негативную роль сыграли распространение мышиной лихорадки и массовая гибель пчел в Нижнеломовском и Мокшанском районах.

К другим событиям, которые не оказали существенного влияния на рейтинг Пензенской области, эксперты отнесли оправдательный приговор в отношении бывшего вице-губернатора Валерия Савина по делу о мошенничестве с землей.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.