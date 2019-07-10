Работники пензенской станции скорой помощи начали получать доплаты — Минздрав Медицина

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенской областной станции скорой медицинской помощи в среду, 10 июля, начали получать доплаты в соответствии с утвержденной ранее дорожной картой поэтапного увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

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«Врач с опытом работы свыше 7 лет получил доплату в размере 5 тыс. 826 рублей в расчете на ставку за фактически отработанное время. Средний медицинский персонал с опытом работы свыше 7 лет получил доплату в размере 4 тыс. 643 рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что с водителями полностью произведен расчет за сверхурочную работу за II квартал 2019 года.

«Фельдшерам, работающим в составе неукомплектованных бригад, как и ранее, произведена выплата компенсационного характера за отсутствие второго медицинского работника в размере 100% от должностного оклада — 14 тыс. 500 рублей», — поясняется в сообщении.

Второй ключевой датой, указанной в дорожной карте, является 10 августа.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 мая 2019 года работники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» объявили «итальянскую забастовку», призванную обратить внимание властей на унизительно низкий уровень зарплат и невыносимый ритм работы в условиях нехватки кадров. Было выдвинуто 16 требований.

Спустя два дня стало известно о том, что «итальянская забастовка» остановлена. В регионе была создана рабочая группа по решению вопросов, касающихся совершенствования системы оплаты и улучшения условий труда на станции скорой помощи.

26 июня примерно 250 человек вышли на пикет с требованием повысить зарплату сотрудникам учреждения. В межрегиональном профсоюзе «Действие» объяснили проведение протестной акции тем, что переговоры с областными властями относительно уровня зарплат зашли в тупик.

1 июля была представлена дорожная карта, в которой обозначены шаги по повышению оплаты труда.