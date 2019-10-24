В Пензе с опозданием на 4 года торжественно открыт модуль «Служба крови» Медицина

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Медицинский модуль «Служба крови», который изначально планировалось ввести в эксплуатацию весной 2015 года, торжественно открыт в Пензе в четверг, 24 октября.

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Новое здание площадью более 2 тыс. кв. метров расположено на территории областного клинического центра крови на улице Клары Цеткин — в непосредственной близости от того, в котором работа велась ранее.

В числе почетных гостей оснащение подразделений оценил руководитель ФМБА России Владимир Уйба. Он отметил, что таких модулей в России всего четыре.

В здании размещены отделение комплектования донорских кадров, отделы заготовки крови и контроля качества, клинико-диагностическая лаборатория, выездные бригады и экспедиция с центром управления запасами.

Предполагается, что ввод объекта в эксплуатацию позволит внедрить в учреждении передовые технологии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 октября 2014 года ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» и ООО «Проект инжиниринг девелопмент» по итогам электронного аукциона заключили госконтракт на сумму более 182 млн. рублей на поставку модуля «Служба крови».

Впоследствии заказчик принял товар, не соответствовавший требованиям, и оплатил его в большей части — на сумму 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек.

В июле 2017 года прокурор Пензенской области направил в антимонопольный орган обращение о неисполнении организацией контракта и бездействии центра крови.

22 декабря 2017 года региональное управление ФАС России вынесло решение, которым признало стороны нарушившими требования закона «О защите конкуренции». Также были выданы предписания, одно из которых обязывало ООО «Проект инжиниринг девелопмент» перечислить в федеральный бюджет доход в 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Ульяновская компания и пензенский центр крови просили признать решение и предписания УФАС незаконными, однако суды трех инстанций — в Пензе, Самаре и Казани — им в этом отказали.

В связи с тем, что ООО «Проект инжиниринг девелопмент» не исполнило добровольно предписание УФАС в установленный срок, управление обратилось с иском в Арбитражный суд Ульяновской области. 9 июля 2019 года он принял решение взыскать с компании в федеральный бюджет 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 октября решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба организации — без удовлетворения.