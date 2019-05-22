Кассация сочла законным предписание о возврате 146 млн. рублей за модуль «Служба крови» Медицина

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность решения управления ФАС России по Пензенской области по делу о сговоре при поставке медицинского модуля «Служба крови».

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Как сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства, 21 мая суд в Казани оставил решение Арбитражного суда Пензенской области от 6 августа 2018 года и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2019 года без изменения, а жалобу ответчиков — ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» и ульяновской компании «Проект инжиниринг девелопмент» — без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 октября 2014 года ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» и ООО «Проект инжиниринг девелопмент» по итогам электронного аукциона заключили госконтракт на сумму более 182 млн. рублей на поставку модуля «Служба крови».

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Впоследствии заказчик принял товар, не соответствовавший требованиям, и оплатил его в большей части — на сумму 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек.

В июле 2017 года прокурор Пензенской области направил в антимонопольный орган обращение о неисполнении организацией контракта и бездействии центра крови.

22 декабря 2017 года региональное управление ФАС России вынесло решение, которым признало стороны нарушившими требования закона «О защите конкуренции». Также были выданы предписания, одно из которых обязывает ООО «Проект инжиниринг девелопмент» перечислить в федеральный бюджет доход в 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В мае 2018 года в отношении главного врача пензенской областной станции переливания крови Татьяны Крыловой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».