В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 650 человек Медицина

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. 651 человек находится под медицинским наблюдением в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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С момента начала регистрации заболевания пензенские врачи следили за состоянием здоровья 931 человека.

На данный момент 280 из них сняты с наблюдения.

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В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна женщина

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. Установлено 244 человека, контактировавших с больной. Тесты на коронавирус у них отрицательные.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, пациентка с COVID-19 не выезжала за рубеж. Специалисты не смогли выяснить, от кого и при каких обстоятельствах женщина заразилась новой коронавирусной инфекцией.

20 марта депутат Законодательного собрания Пензенской области, член фракции «Единая Россия» Михаил Лисин, который также является председателем совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» и генеральным директором ООО «Электра», сообщил, что коронавирусная инфекция диагностирована у его супруги.

24 марта стало известно, что в Пензе с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна женщина.