Госпитализированные в Пензе пациентки с коронавирусом не являются родственницами Медицина

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Две жительницы Пензы, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), не являются родственницами. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

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«В связи с появляющимися слухами считаю необходимым сообщить, что женщины не являются родственницами и, скорее всего, никогда не контактировали», — заявила она.

По словам Дины Черемушкиной, первая пациентка в ближайшие дни будет выписана.

«Перед этим — на 11-й день лечения — ей будет проведен еще один контрольный тест на коронавирус», — уточнила пресс-секретарь губернатора и правительства региона.

Она добавила, что выявлены 87 лиц, контактировавших со второй пациенткой, в связи с чем предстоит выяснить, выезжали ли они или их родственники за границу в последнее время.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай COVID-19. Новая коронавирусная инфекция диагностирована у супруги депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина. От кого и при каких обстоятельствах она заразилась, специалисты не установили. По официальной информации, за рубеж женщина не выезжала.

24 марта в Пензе зарегистрирован второй случай коронавируса. Диагноз подтвержден у 77-летней женщины. Она госпитализирована с нетяжелой формой пневмонии. Предварительно выявлены 87 человек, с которыми она общалась в последнее время.