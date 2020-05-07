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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом, 217 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

Важно не допустить ускорения распространения коронавируса в Пензенской области — Перекусихин

17:40 | 07.05.2020 | Медицина

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Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Недопущение ускорения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Пензенской области в ближайшие три недели является критически важной задачей. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Важно не допустить ускорения распространения коронавируса в Пензенской области — Перекусихин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следует понимать, что при всем неблагополучии ситуации существующие темпы прироста [числа заразившихся коронавирусом] позволяют обеспечить оказание квалифицированной медпомощи заболевшим, поэтому критически важно не увеличивать темпы прироста заболеваемости в течение последующих трех недель. Если темп прироста ускорится, это может привести к перегрузке перепрофилированных под COVID-19 медорганизаций и вызвать коллапс», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 7 мая.

Михаил Перекусихин добавил, что в сложившейся ситуации необходимо придерживаться самоизоляции, минимизировать любые контакты между людьми при функционировании предприятий и организаций, жестко следить за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора компаниями, продолжающими работать в период режима повышенной готовности, и наращивать объемы тестирования на коронавирус.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

По состоянию на 7 мая в Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 217 человек. За весь период умерли восемь пациентов. Случаи инфицирования COVID-19 подтверждены во всех 27 районах области.

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