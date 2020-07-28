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В Пензенской области снят запрет на посещение церквей и мечетей

12:20 | 28.07.2020 | Религия

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Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений, в том числе церквей и мечетей, которое было запрещено с 15 апреля, вновь разрешено. Соответствующее изменение внесено в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» 27 июля.

В Пензенской области снят запрет на посещение церквей и мечетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подпункт 3.13, которым было введено данное ограничение, признан утратившим силу.

Кроме того, прекращено действие пункта 21, согласно которому с середины апреля религиозным объединениям было рекомендовано приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также исключить их проведение вне мест их совершения, за исключением отпевания умершего.

Согласно внесенным в постановление изменениям, прекращено действие подпункта 10.2.2, который предусматривал, что управление транспорта Пензенской области должно принимать меры по информированию граждан об обеспечении самоизоляции на дому в течение 14 дней с момента возвращения с территорий иных субъектов РФ, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19.

Помимо этого, больше не действует рекомендация о принятии аналогичных мер региональными управлениями МВД России и Росгвардии, а также пензенским линейным отделом МВД России на транспорте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

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