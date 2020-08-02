В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 82 Медицина

Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 82, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 2 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 594.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 613. За последние сутки выписаны 23 человека.

В России зарегистрировано 850 тыс. 870 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 427 человек.

За весь период в стране выздоровели 650 тыс. 173 человека, из них 3 тыс. 649 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 128, за сутки зарегистрировано 70 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

