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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 594 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 613 человек выписаны, 82 пациента умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 82

11:01 | 02.08.2020 | Медицина

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Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 82, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 2 августа.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 82. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 594.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 613. За последние сутки выписаны 23 человека.

В России зарегистрировано 850 тыс. 870 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 427 человек.

За весь период в стране выздоровели 650 тыс. 173 человека, из них 3 тыс. 649 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 128, за сутки зарегистрировано 70 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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