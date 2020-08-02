В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 82
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Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 82, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 2 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В регионе подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 594.
Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 613. За последние сутки выписаны 23 человека.
В России зарегистрировано 850 тыс. 870 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 427 человек.
За весь период в стране выздоровели 650 тыс. 173 человека, из них 3 тыс. 649 — за последние сутки.
Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 128, за сутки зарегистрировано 70 летальных исходов.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.
Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.