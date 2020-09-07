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В Старом Чирчиме смонтирован модульный ФАП

12:57 | 07.09.2020 | Медицина

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Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Модульный фельдшерско-акушерский пункт смонтирован в селе Старый Чирчим Камешкирского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Старом Чирчиме смонтирован модульный ФАП

Фото: Health.pnzreg.ru

«В селе проживают 856 человек, в том числе 118 детей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ФАП примет первых пациентов после завершения работ по благоустройству прилегающей территории, лицензирования объекта и прохождения других организационных процедур.

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Согласно данным портала госзакупок, 25 августа кузнецкая межрайонная больница заключила с ООО «К-Модуль» контракт на поставку и монтаж ФАПа по адресу: Старый Чирчим, Школьный переулок, 9А. Его цена составила 2 млн. 880 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально предполагалось, что модульный фельдшерско-акушерский пункт начнет работу в Старом Чирчиме в сентябре 2019 года. Контракты на установку 12 ФАПов, в том числе в этом селе, были заключены с компанией «Стайер Медтехника».

Однако впоследствии их расторгли и заключили новые — с организацией «К-Модуль». При этом Старый Чирчим был исключен из перечня сел, в которых монтаж ФАПов требовалось выполнить в 2019 году.

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