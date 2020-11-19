В Пензенской области за сутки подтверждено 165 случаев заражения коронавирусом, выписаны 267 человек Медицина

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. 165 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 267 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 четверга, 19 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 18 тыс. 421 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 13 тыс. 997.

Умерли 222 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 2 млн. 15 тыс. 608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 610 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 526 тыс. 656 пациентов, из них 25 тыс. 573 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 34 тыс. 850, за сутки зарегистрировано 463 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.