В Пензенской области за сутки подтверждено 163 случая заражения коронавирусом, выписаны 247 человек
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Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. 163 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 247 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 20 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Всего в регионе подтверждено 18 тыс. 584 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 14 тыс. 244.
Умерли 223 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.
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В России зафиксировано 2 млн. 39 тыс. 926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 318 человек.
За весь период в стране выздоровели 1 млн. 551 тыс. 414 пациентов, из них 24 тыс. 758 — за последние сутки.
Количество умерших достигло 35 тыс. 311, за сутки зарегистрирован 461 летальный исход.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.
Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.