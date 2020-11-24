В Пензенской области за сутки подтверждено 165 случаев заражения коронавирусом, выписаны 326 человек Медицина

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. 165 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 326 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 вторника, 24 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 19 тыс. 239 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 15 тыс. 163.

Умерли 228 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 138 тыс. 828 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 24 тыс. 326 человек.

За весь период в стране выздоровел 1 млн. 634 тыс. 671 пациент, из них 23 тыс. 226 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 37 тыс. 31, за сутки зарегистрирован 491 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.