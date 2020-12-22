В Пензенской области за сутки подтверждено 195 случаев заражения COVID-19 Медицина

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. 195 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 124 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 22 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 24 тыс. 253 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 860.

Умерли 296 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 906 тыс. 503 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 776 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 319 тыс. 520 пациентов, из них 24 тыс. 158 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 51 тыс. 912, за сутки зарегистрировано 561 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

