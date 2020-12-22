EN
18:45:10 Вторник, 22 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 195 случаев заражения COVID-19

11:38 | 22.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. 195 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 124 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 22 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 195 случаев заражения COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 24 тыс. 253 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 860.

Умерли 296 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 906 тыс. 503 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 776 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 319 тыс. 520 пациентов, из них 24 тыс. 158 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 51 тыс. 912, за сутки зарегистрировано 561 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

Новости партнеров
Читайте также
Ветерану войны Сергею Астафьеву исполнилось 103 года Болельщикам пензенского «Дизеля» предложили прийти на матч с мягкими игрушками
В Пензенскую область поступило восемь автомобилей для оказания паллиативной помощи на дому Антон Шматков назначен начальником УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На новый аукцион на строительство кладбища в Пензе не поступило ни одной заявки Иван Белозерцев предложил задействовать неиспользуемые школьные автобусы на маршрутах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама