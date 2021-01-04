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В Пензенской области зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 | 04.01.2021 | Медицина

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Пенза, 4 января 2021. PenzaNews. 200 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 152 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 4 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 26 тыс. 849 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 21 тыс. 592.

Умерли 328 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 260 тыс. 138 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 351 человека.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 640 тыс. 36 пациентов, из них 21 тыс. 154 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 58 тыс. 988, за сутки зарегистрировано 482 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

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