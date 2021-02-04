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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 210 случаев заражения коронавирусом

11:15 | 04.02.2021 | Медицина

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Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. 210 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 199 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 4 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 210 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 33 тыс. 581 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 26 тыс. 641.

Умер 391 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 917 тыс. 918 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 714 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 389 тыс. 913 пациентов, из них 24 тыс. 546 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 75 тыс. 205, за сутки зарегистрирован 521 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

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