В Пензенской области за сутки подтверждено 200 случаев заражения коронавирусом, выписан 351 человек Медицина

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. 200 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 351 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 16 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 36 тыс. 78 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 29 тыс. 715.

Умерли 415 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 4 млн. 99 тыс. 323 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 233 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 624 тыс. 663 пациента, из них 17 тыс. 627 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 80 тыс. 979, за сутки зарегистрировано 459 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

