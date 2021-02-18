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В Пензенской области за сутки подтверждено 195 случаев заражения коронавирусом, выписаны 439 человек

11:30 | 18.02.2021 | Медицина

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Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. 195 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 439 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 четверга, 18 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 195 случаев заражения коронавирусом, выписаны 439 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 36 тыс. 471 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 30 тыс. 468.

Умер 421 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 125 тыс. 598 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 447 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 661 тыс. 312 пациентов, из них 18 тыс. 730 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 81 тыс. 926, за сутки зарегистрировано 480 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 февраля.

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