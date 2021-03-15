В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. 117 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 122 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 понедельника, 15 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 300 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 512.

Умерли 474 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 400 тыс. 45 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 437 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 3 тыс. 576 пациентов, из них 8 тыс. 447 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 92 тыс. 494, за сутки зарегистрировано 404 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

