В Пензенской области за сутки подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. 108 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 172 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 вторника, 23 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 41 тыс. 189 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 37 тыс. 638.

Умерли 502 человека. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 474 тыс. 610 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 457 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 88 тыс. 45 пациентов, из них 10 тыс. 860 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 95 тыс. 818, за сутки зарегистрировано 427 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

