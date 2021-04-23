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В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом

12:10 | 23.04.2021 | Медицина

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Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. 92 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 85 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 23 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 288 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 640.

Умерли 605 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 744 тыс. 961 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 840 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 371 тыс. 214 пациентов, из них 9 тыс. 407 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 107 тыс. 501, за сутки зарегистрировано 398 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

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