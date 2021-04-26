В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. 91 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 78 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 понедельника, 26 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 557 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 41 тыс. 881.

Умерли 622 человека. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 771 тыс. 372 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 803 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 394 тыс. 639 пациентов, из них 6 тыс. 631 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 108 тыс. 588, за сутки зарегистрировано 356 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

