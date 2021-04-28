В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. 86 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 91 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 28 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 44 тыс. 730 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 42 тыс. 55.

Умерли 633 человека. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 787 тыс. 273 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 848 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 411 тыс. 98 пациентов, из них 8 тыс. 420 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 109 тыс. 367, за сутки зарегистрировано 387 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

