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В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом

11:32 | 17.05.2021 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 67 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 17 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 46 тыс. 248 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 43 тыс. 616.

Умерли 732 человека. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 949 тыс. 573 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 328 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 563 тыс. 254 пациента, из них 7 тыс. 181 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 116 тыс. 211, за сутки зарегистрировано 340 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

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