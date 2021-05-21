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В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом

12:52 | 21.05.2021 | Медицина

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 72 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.50 пятницы, 21 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 46 тыс. 544 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 43 тыс. 903.

Умерли 754 человека. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 4 млн. 983 тыс. 845 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 937 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 601 тыс. 120 пациентов, из них 9 тыс. 350 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 117 тыс. 739, за сутки зарегистрировано 389 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 мая 2021 года.

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