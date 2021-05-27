В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 70 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 27 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 46 тыс. 982 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 317.

Умерли 786 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 35 тыс. 207 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 39 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 651 тыс. 849 пациентов, из них 9 тыс. 759 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 120 тыс. 2, за сутки зарегистрировано 402 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

