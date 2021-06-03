В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 июня 2021. PenzaNews. 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 47 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 четверга, 3 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 47 тыс. 489 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 664.

Умерли 825 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 99 тыс. 182 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 933 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 711 тыс. 982 пациента, из них 9 тыс. 383 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 122 тыс. 660, за сутки зарегистрировано 393 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

