В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 50 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 4 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 47 тыс. 562 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 714.

Умер 831 человек. За последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 108 тыс. 129 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 947 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 720 тыс. 512 пациентов, из них 8 тыс. 530 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 123 тыс. 37, за сутки зарегистрировано 377 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

