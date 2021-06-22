В Пензенской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. 83 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 15 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 вторника, 22 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 928 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 355.

Умерли 937 человек. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

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В России зафиксировано 5 млн. 350 тыс. 919 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 715 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 889 тыс. 450 пациентов, из них 11 тыс. 117 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 130 тыс. 347, за сутки зарегистрировано 546 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

