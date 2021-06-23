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В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом

12:01 | 23.06.2021 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. 85 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 19 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 23 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 49 тыс. 13 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 374.

Умерли 947 человек. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 368 тыс. 513 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 594 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 902 тыс. 110 пациентов, из них 12 тыс. 660 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 130 тыс. 895, за сутки зарегистрировано 548 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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