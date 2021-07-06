В Пензенской области за сутки зарегистрированы 165 случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода Медицина

Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. 165 новых случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки, выписаны 30 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 6 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 50 тыс. 695 случаев заражения COVID-19.

Общее число выздоровевших — 45 тыс. 638.

За весь период умерли 1 тыс. 148 человек.

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В России зафиксировано 5 млн. 658 тыс. 672 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 378 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 101 тыс. 852 пациента, из них 18 тыс. 411 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 139 тыс. 316, за сутки зарегистрировано 737 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

