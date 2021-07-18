EN
18:35:34 Воскресенье, 18 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом

13:21 | 18.07.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 18 июля 2021. PenzaNews. 229 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 29 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 18 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 53 тыс. 175 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 893.

Умерли 1 тыс. 350 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 958 тыс. 133 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 18 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 341 тыс. 231 пациент, из них 18 тыс. 886 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 148 тыс. 419, за сутки зарегистрировано 764 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Наровчатском районе мужчину будут судить за причинение смерти знакомому Рыжов поздравил сотрудников Госпожнадзора с профессиональным праздником
Костин не принял квалификационное предложение пензенского «Дизеля» В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом
В пензенскую больницу №6 приобретена высокоточная система эндоскопической визуализации В Кузнецком районе ликвидирован лесной пожар на площади 1,4 га
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама