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В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом

11:31 | 11.08.2021 | Медицина

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Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. 238 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 101 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 11 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 58 тыс. 792 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 47 тыс. 47.

Умерли 1 тыс. 835 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 512 тыс. 859 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 571 человека.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 808 тыс. 777 пациентов, из них 20 тыс. 67 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 167 тыс. 241, за сутки зарегистрировано 799 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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