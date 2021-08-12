В Пензенской области за сутки подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. 240 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 97 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 четверга, 12 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 59 тыс. 32 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 47 тыс. 144.

Умерли 1 тыс. 852 человека. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 534 тыс. 791 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 932 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 828 тыс. 972 пациента, из них 20 тыс. 195 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 168 тыс. 49, за сутки зарегистрировано 808 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

