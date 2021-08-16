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В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом

11:48 | 16.08.2021 | Медицина

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Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. 241 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 198 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 понедельника, 16 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 59 тыс. 990 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 47 тыс. 676.

Умерли 1 тыс. 923 человека. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 621 тыс. 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 765 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 899 тыс. 917 пациентов, из них 15 тыс. 601 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 171 тыс. 305, за сутки зарегистрировано 806 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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