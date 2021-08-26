EN
17:55:46 Четверг, 26 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом

12:38 | 26.08.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 331 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.55 четверга, 26 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 62 тыс. 358 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 50 тыс. 137.

Умерли 2 тыс. 72 человека. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 824 тыс. 540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 630 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 92 тыс. 818 пациентов, из них 19 тыс. 661 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 179 тыс. 243, за сутки зарегистрировано 820 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Ивлиев прокомментировал планы по подготовке в Пензе кадров в сфере интеллектуальной собственности Роспатент с начала пандемии выдал более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с COVID-19
Очередное мероприятие в рамках фестиваля «Кинометрия» в Пензе посвятят Дню российского кино В Пензенской области выявлена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей
Руководитель каменской организации осужден за выдачу фиктивных справок 2-НДФЛ Пятеро студентов представляют Пензенскую область в финале чемпионата «Молодые профессионалы»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама