В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. 234 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 331 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.55 четверга, 26 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 62 тыс. 358 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 50 тыс. 137.

Умерли 2 тыс. 72 человека. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 824 тыс. 540 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 630 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 92 тыс. 818 пациентов, из них 19 тыс. 661 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 179 тыс. 243, за сутки зарегистрировано 820 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 сентября 2021 года.

