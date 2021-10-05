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В Пензенской области за сутки подтвержден 251 случай заражения коронавирусом

12:06 | 05.10.2021 | Медицина

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Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. 251 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 70 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 5 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 251 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 71 тыс. 850 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 57 тыс. 949.

Умерли 2 тыс. 823 человека. За последние сутки зарегистрировано 25 летальных исходов.

В России зафиксировано 7 млн. 637 тыс. 427 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 110 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 759 тыс. 59 пациентов, из них 18 тыс. 568 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 211 тыс. 696, за сутки зарегистрировано 895 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

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