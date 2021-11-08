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В Пензенской области за сутки подтверждено 384 случая заражения коронавирусом

11:50 | 08.11.2021 | Медицина

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Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. 384 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 31 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 8 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 384 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 83 тыс. 246 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 246.

Умерли 3 тыс. 719 человек. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

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В России зафиксировано 8 млн. 834 тыс. 495 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 39 тыс. 400 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 587 тыс. 560 пациентов, из них 25 тыс. 582 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 248 тыс. 4, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 190 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

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